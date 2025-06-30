Başakşehir'de Taksi Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

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Başakşehir'de bir taksi refüje çıkarak trafik levhası ve ağaca çarptı. Sürücü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de refüje çıkarak trafik levhasına ve ağaca çarpan taksinin sürücüsü yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 THZ 14 plakalı taksi, refüje çıkarak trafik levhası ile ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle refüjdeki bazı levha ve ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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