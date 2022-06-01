Başakşehir'de su tankeri şarampole devrildi - Haberler

BAŞAKŞEHİR'de bariyerleri aşan su tankeri şarampole devrildi. Tanker şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.

Başakşehir TEM Otoyolu Yan yol Altınşehir istikametinde saat 07.30 sıralarında Yusuf A.'nın kullandığıİBB'ye ait 34 EDU 922 plakalı su tankeri, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada Yusuf A. ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yan yolda kısa süreli trafik oluştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel