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Başakşehir'de Su Tankeri Kaza Yaptı: Tıp Merkezine Hasar Verdi

Başakşehir'de Su Tankeri Kaza Yaptı: Tıp Merkezine Hasar Verdi
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Başakşehir'de kontrolden çıkan su tankeri, tıp merkezinin bulunduğu binanın girişindeki boş iş yerine çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, binada hasar oluştu. Kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.

Başakşehir'de su tankeri, tıp merkezinin bulunduğu binadaki boş iş yerine çarptı.

Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde Selahattin E. hakimiyetindeki 34 E 6912 plakalı su tankeri kontrolden çıkarak içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu 5 katlı binanın girişindeki boş iş yerine girdi.

Sürücü olay yerinden kaçarken, binada hasar oluştu.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, tankerin kurtarıldığı sırada suyun yola boşaltılması nedeniyle, tıp merkezine gelen bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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