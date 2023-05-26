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Başakşehir'de şoför ücret ödemeyen öğrencileri minibüsten indirdi

Başakşehir'de şoför ücret ödemeyen öğrencileri minibüsten indirdi

Güncel Haberler

Başakşehir'de bir minibüs şoförü, iddiaya göre ücret ödemeyen öğrencileri araçtan indirdi. Bir vatandaş öğrencilerin minibüsten inmesine tepki gösterirken, minibüs şoförünün 'Ben eşek değilim abla' dediği duyuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir'de bir minibüs şoförü, iddiaya göre ücret ödemeyen öğrencileri araçtan indirdi. Bir vatandaş öğrencilerin minibüsten inmesine tepki gösterirken, minibüs şoförünün "Ben eşek değilim abla" dediği duyuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bugün meydana gelen olayda iddiaya göre, Başakşehir Güvercintepe'de okul çıkışı minibüse binen bir grup öğrenci ücret ödemedikleri gerekçesiyle şoför tarafından araçtan indirildi. Öğrenciler yol kenarına çekilen minibüsten inerken, bir vatandaş olaya tepki gösterdi. Minibüs şoförünün tepki üzerine "Ben eşek değilim abla. Benim çocuklarım bindikleri zaman ücret ödüyorlar" dediği duyuldu. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Güncel Haberler

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