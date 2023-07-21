Başakşehir'de Site Toplantısında Silahlı Saldırı: Paralimpik Sporcu Ağır Yaralandı

Başakşehir'de bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Kaçan şüpheli Tolgay Akçiçek, olay sırasında kullandığı silahla birlikte saklandığı evde yakaladı.

BAŞAKŞEHİR'de bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Kaçan şüpheli Tolgay Akçiçek, olay sırasında kullandığı silahla birlikte saklandığı evde yakaladı.

Olay Başakşehir, Kayabaşı Mahallesinde 17 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 23. Bölgede bulunan sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolga Akçiçek, site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'a (35) silahla ateş açtı. Özoğul kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren Akçiçek, hızla olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Özoğul, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırdı. Özoğul'un ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

POLİS EKİPLERİ SALDIRI SONRASI KAÇAN ŞÜPHELİYİ SİLAHIYLA BİRLİKTE KISKIVRAK YAKALADI

Olay yerine gelen polis ekipleri siteye ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, şüphelinin silahını ateşlediği toplantı salonunda detaylı çalışma yaptı. Site sakinlerinden olayla ilgili bilgi alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Tolgay Akçiçek'in kaçtığı güzergahlardaki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, Gaziosmanpaşa'da bir apartmanda olduğunu tespit etti. Daireye baskın düzenleyen polisler, Tolgay Akçiçek'i olay sırasında kullandığı silah ile kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Akçiçek'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.