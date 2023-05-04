Başakşehir'de silahlı çatışma: 1 kişi yaralandı

Başakşehir'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda 1 kişi yaralandı ve polis ekipleri çalışma başlattı.

BAŞAKŞEHİR'de iki grup arasında dakikalarca süren silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı çatışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Güvercintepe Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye motosikletle gelen 2 kişi, husumet bulunan grupla kavga etti. Kavgada silah da kullanıldı. Cadde savaş alanına dönerken çatışla dakikalarca sürdü.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN KİŞİNİN YANINDA ATEŞ ETTİ

Öte yandan kavga sırasında yaşanan çatışma ve mahallede peş peşe yükselen silah sesleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden grup art arda ateş ederken, gruptan kaçan bir kişi, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın yanında dönerek peşindekilere ateş açtı. Kaldırımdaki kişi yara almadan kurtulurken, şüpheli kaçmaya devam etti. Boş arazide bulunanlar ise uzun süre karşı tarafa ateş etti.