Başakşehir'de Silahla Vurulan Ceset Davasında Sanık 20 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin davada, Yargıtay'ca bozulan sanık Ferhat Yılmaz, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum oldu.

Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin davada aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay'ca bozulan sanık Ferhat Yılmaz, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum oldu.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Yılmaz ile avukatı katıldı.

Maktul Rifat Rıza Öztürk'ün ailesi ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı okundu ve taraflara söz verildi.

Sanık Ferhat Yılmaz, "Ben olaya bilmeden gittim. Fahrettin'in yakalanmasından olayın çözülmesine kadar polislere yardım ettim. Yapmadığım bir suçtan 4,5 yıldır cezaevindeyim, mağdurum beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Rifat Rıza Öztürk'ün kızı Ege Öztürk, babasının öldürüldüğünü, parçalarının İstanbul'un her yerine atıldığını belirterek, "O kadar basit bir olaydan bahsetmiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün diğer kızı Gamze Öztürk ise 200 bin avronun ortadan kaybolduğunu, cinayetin para için işlendiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ferhat Yılmaz'ı önce "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanığın eyleminin yardım etme aşamasında kaldığını belirten mahkeme, cezayı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıl hapse indirip sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde amcası Rifat Rıza Öztürk'ün ortağı olduğu aile şirketinde işçi olarak çalıştığı anlatılıyor.

İddianamede, 26 Şubat 2019'da mesai bitimiyle çalışanların iş yerinden ayrılmasının ardından sanık Fahrettin Öztürk'ün, tartıştığı amcası Rifat Rıza Öztürk'e, banyoda abdest aldığı sırada silahla ateş ettiği belirtiliyor. Öldüğünden emin olunmayan Öztürk'ün boğazı bıçakla kesildikten sonra öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla cesedin 6 parçaya ayrılarak valiz ve poşetlere koyulduğu ifade ediliyor.

Sanıklar Fahrettin Öztürk ve arkadaşı Ferhat Yılmaz'ın araca yükledikleri ceset parçalarının bir kısmını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra durdukları viyadükten, bir kısmını ise çöp konteynerine attıkları dile getirilen iddianamede, olayı diğer sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya anlattıkları da belirtiliyor.

İddianamede bu bilgiler ışığında, sanıklardan Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Ayrıca Fatih Demir ile Turgut Kundakçı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yargıtay'ın kararı

Mahkeme, tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'a, "tasarlayarak delilleri ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, indirim uygulamamıştı.

Bu sanıklara ayrıca "ruhsatsız silah kullanma" suçundan ikişer yıl hapis cezası da veren mahkeme, tutukluluk halerinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dörder yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Fahrettin Öztürk hakkındaki yerel mahkemenin kararını onamıştı, diğer sanık Ferhat Yılmaz hakkında verilen kararı ise olaya "yardım eden" olarak katılması gerekçesiyle bozmuştu.