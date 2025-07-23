Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Şamlar Mahallesi'nde ilerleyen otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, aracı tamamen sararken, sürücü olayı yara almadan atlattı.

Başakşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı tamamen sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Sürücü olayı yara almadan atlatırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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