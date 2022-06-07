BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 6 YARALI - Haberler

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 6 YARALI BAŞAKŞEHİR'de özel güvenlik personeli taşıyan servis minibüsü devrildi. BAŞAKŞEHİR'de özel güvenlik personeli taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada şoför dahil 6 kişi yaralandı Kaza, sabah 08.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. Özel güvenlik personeli taşıyan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Servisteki özel güvenlik personellerinden bazıları kendi imkanlarıyla içeriden çıkarken bazıları da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktı. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Başakşehir İtfaiye Güncel Haberler

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