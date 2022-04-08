Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR İSTEKS sanayi sitesinde bulunan doğalgaz boru kelepçesi imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Başakşehir İSTEKS sanayi sitesinde bulunan ve doğalgaz boru kelepçesi imalatı yapılan 3 katlı fabrikada meydana geldi. İddialara göre, yangın içeride bulunan sigara izmaritinden kaynaklı çıktı. Yangını gören işçiler hızla fabrikadan çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzünü sardı. Yangında esnasında dumandan etkilenen 1 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Firma müdürü Nihal Tektun, "Biz yangın çıktığı esnada ofis katındaydık. Arka tarafta arkadaşlar çalışıyorlardı. Koşarak baktık müdahale etmek istedik ama yangın baya büyümüştü. Sigara izmaritinden çıktığını düşünüyoruz. Güvenli şekilde tahliye edip itfaiyeye haber verdik. Ekiplerin çalışması şu an devam ediyor. İnşallah yan taraftaki fabrikalara falan sıçramadan söndürülür" dedi.