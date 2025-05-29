Başakşehir'de Sağanak Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Başakşehir'de Sağanak Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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Başakşehir'de aniden bastıran sağanak, yolda su birikintileri oluşturdu ve sürücüler zor anlar yaşadı. İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde kaydedilen anlar dikkat çekti.

Başakşehir'de aniden bastıran sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin bazı bölgelerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak etkili olurken, İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde Masko Sanayi Sitesi Yolu Caddesi'nde su birikintisi oluştu.

Sürücüler su birikintisinden geçerken zor anlar yaşadı.

Araçların suyla kaplı yolda ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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