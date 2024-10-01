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Başakşehir'de Polisle Kovalamaca: 3 Şüpheli Yakalandı

Başakşehir'de Polisle Kovalamaca: 3 Şüpheli Yakalandı
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Başakşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, kovalamaca sırasında otomobille iş yerine daldı. Yakalanan şüphelilerin anları güvenlik kameralarına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler otomobille iş yerine daldı. 3 şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 16.20 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana gelmişti. 34 GBN 204 plakalı bir otomobilin içinde bulunan 3 şüpheli, denetim noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobille iş yerine giren şüpheliler, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, otomobil ile iş yerine dalması güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alındığı anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Otomobil Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Olay

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