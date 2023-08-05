Başakşehir'de Polisin Silahını Düşüren Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kaçarken tekme atıp polisin silahını düşüren şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Olay, Kayabaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz gece yaşandı. İddiaya göre, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Şüpheli sürücüyle trafik polisleri arasında kovalamaca yaşandı. Kilometrelerce polisten kaçan şüpheli, kavşağa geldiği esnada oluşan trafikten dolayı aracını durdurdu. Bu sırada bir polis, araçtan inip koşarak şahsı yakalamaya çalıştı. Tekme atıp polisin silahını düşüren şüpheli, kapısını kapatıp tekrar kaçmaya çalıştı. Destek ekipleri de olay yerine gelirken, polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL