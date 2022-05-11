BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Haberler

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BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAŞAKŞEHİR'de park halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmı alev alev yandı.

BAŞAKŞEHİR'de park halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmı alev alev yandı.

Bedrettin Dalan Bulvarı'nda öğlen saatlerinden itibaren park halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören Hasan Basri Gedikoğlu, Tezgahtaydım ben. Arkadaş geldi yangın çıktığını söyledi. Arabanın arka tarafından alevler fışkırmaya başladı. Biz kaçmak zorunda kaldık. Saat 13.00'dan beri araç park halindeydi. Yolcu yoktu içinde çok şükür. Arkadaşımız itfaiyeyi aradı. İtfaiye de çabucak geldi ve yangını söndürdü dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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