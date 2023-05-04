Başakşehir'de park halindeki hafriyat kamyonu devrildi

Başakşehir'de park halindeki hafriyat kamyonu, bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alana devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

BAŞAKŞEHİR'de park halindeki hafriyat kamyonu, bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alana devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi G-1017 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 06 HA 6590 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle geri geri giderek, bir inşaat alanına devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kamyon vinç ile çekildi.