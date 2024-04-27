Başakşehir'de park eden araç kayarak kaza yaptı
Başakşehir'de sürücüsünün park edip indiği aracın kayarak kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücünün araçtan inmesinin ardından yokuştan geri kayan araç, yolun kenarındaki moloz yığınlarına çaparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
Başakşehir'de sürücüsünün park edip indiği aracın kayarak kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güvercintepe Mahallesi'nde biri sürücü hafif ticari aracını yolun kenarına park etti. Sürücünün araçtan inmesinin ardından yokuştan geri kayan araç, yolun kenarındaki moloz yığınlarına çaparak durabildi.
Bu sırada arabasının kaydığını fark eden sürücü, kontrol etmek amacıyla koştuğu aracına yetişemedi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.