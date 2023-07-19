Başakşehir'de Paralimpik Sporcu Silahlı Saldırıya Uğradı

Başakşehir'de bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı sporcu tedavi altına alındı. Site toplantısında gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı sporcu tedavi altına alındı. Site toplantısında gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23. Bölgede bulunan sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolga Akçiçek, site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'a (35) silahla ateş açtı. Özoğul kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren Akçiçek, hızla olay yerinden uzaklaştı. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özoğul'a ilk müdahalede bulunduktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırdı. Özoğul'un ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA