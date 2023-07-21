Başakşehir'de Paralimpik Sporcu Ateş Açılarak Yaralandı, Saldırgan Yakalandı

Başakşehir'de paralimpik sporcu Abdulkadir Özoğul'a site toplantısında ateş açarak ağır yaralayıp kayıplara karışan saldırgan, Gaziosmanpaşa'da sevgilisinin evinde yakalandı.

İstanbul Başakşehir'de 17.07.2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında site toplantısı esnasında başlayan tartışma kanlı sonlanmıştı. Yönetim binasında toplantı sırasında paralimpik sporcu Abdulkadir Özoğul ve başka bir site sakini olan Tolgay Akçiçek sözlü tartışmaya başlamış bir süre sonra Tolgay Akçiçek belindeki silahı ile Abdulkadir Özoğul'a ateş açıp kaçmıştı. Açılan ateş sonucunda ağır yaralanan sporcu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Polis takip etti, sevgilisinin evinde çıktı

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin, sevgilisinin Gaziosmanpaşa'daki evinde olduğu tespit edildi. Ekipler şahsın Gaziosmanpaşa'da yaşayan sevgilisi Pınar İ.'nin evine 20.07.2023 tarihinde saat 23.00'da operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli olayda kullandığı silahıyla yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. 6 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu bacağını kaybeden ve ardından yaşamını spora adayan paralimpik sporcunun yaşam mücadelesi devam ederken, olayın yaşandığı Başakşehir 23. Bölge Site Yönetimi Binası olay gününden beri kapalı şekilde tutuluyor. - İSTANBUL