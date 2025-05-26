Başakşehir'de Otomobilin Otobüse Çarpması Kaza Anı Kamerada

Başakşehir'de Otomobilin Otobüse Çarpması Kaza Anı Kamerada
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Başakşehir'de bir otomobilin yolcu indirmek için duran şehirlerarası otobüse çarptığı kazada, bir kişinin ani refleksle kazadan kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de, otomobilin yolcu indirmek için duran şehirler arası otobüse arkadan çarptığı kazada bir kişinin ani refleksle kazadan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir otobüs, Hürriyet Caddesi'nde yol kenarında yolcu indirmek için durdu.

Otobüsten inerek aracın arkasına giden yolcu, bu sırada hızla gelen otomobili fark edip, ani bir refleksle kendini kenara attı. Otomobil ise duran otobüse arkadan çarptı.

Otobüs ve otomobilde hasarın meydana geldiği kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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