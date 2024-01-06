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Başakşehir'de Otomobil Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

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Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAŞAKŞEHİR'de, iddiaya göre iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında iddiaya göre iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobiller tanınmaz hale gelirken, kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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