Başakşehir'de Oto Tamirci Dükkanı Çöktü

Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nde bodrum katı eklenmek istenen bir oto tamirci dükkanı çöktü. İş yerinde hiç kimsenin bulunmadığı gece saatlerinde çökme meydana geldi. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de, bodrum katı eklenmek istenen bir oto tamirci dükkanı çöktü.

İkitelli Mahallesi Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak kullanılan tek katlı iş yerine bodrum katı eklenmesi için inşaat çalışması başlatıldı.

Temeli kazılan iş yerinde hiç kimsenin bulunmadığı gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Sanayi sitesine sabah gelen işçiler, yapının çöktüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme nedeniyle bitişikteki iş yerlerinde de hasara oluştu.

Ekiplerin, oto tamirci dükkanındaki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.