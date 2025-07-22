Başakşehir'de Otlukta Çıkan Yangın Ağaçlık Alana Sıçradı

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Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'de, otlukta başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan otlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, büyüyerek ağaçlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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