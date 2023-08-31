Başakşehir'de Motosikletli Saldırı: Otomobil Kamyona Çarptı

BAŞAKŞEHİR'de seyir halindeki otomobile, motosikletten ateş açıldı. Kurşunların hedefi olmamak için manevra yapan sürücü, aracın kontrolden çıkması üzerine kamyona çarptı. Rastgele ateş açan motosikletli kayıplara karışırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi TEM Otoyolu yan yol üzerinde meydana geldi. Otoyolda bir motosiklet sürücüsü seyir halinde olduğu sırada 34 NL 4218 plakalı otomobile ateş açtı. Bu sırada otomobilin sürücüsü kurşunların hedefi olmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, o sırada ara sokaktan çıkan 16 VV 457 plakalı kamyona çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.