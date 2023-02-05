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BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR TELEFONU BÖYLE ÇALDI

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BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR TELEFONU BÖYLE ÇALDI

BAŞAKŞEHİR'de motosikletli kapkaççılar kaldırımda bekleyen adamın telefonunu çaldı.

BAŞAKŞEHİR'de motosikletli kapkaççılar kaldırımda bekleyen adamın telefonunu çaldı. Kapkaç anları güvenlik kamerasına yansırken, onlarca suç kayıtları olan şüpheliler yakalandı.

Başakşehir'de motosikletli 2 şüpheli 18 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Abdurrahman H. ve Eyüp E. K. isimli 2 kişinin telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, 64 adet suç kaydı olan Rüstem T. ve 21 adet suç kaydı olan Serkan H.'yi 2 Şubat Perşembe günü Başakşehir'de yakaladı. Emniyetteki sorgulamaları biten şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Kapkaççıların, kaldırımda bekleyen adamın telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI KAPKAÇ ANI


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Güncel Haberler

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