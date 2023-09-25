Başakşehir'de Motosiklet Sürücüsü Otomobile Çarptı

Başakşehir'de motosiklet sürücüsü aniden dönüş yapan bir otomobile çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir'de motosiklet sürücüsü aniden dönüş yapan bir otomobile çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü aniden dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet takla atarak savruldu. Savrulan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL