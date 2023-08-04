Başakşehir'de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir'de beton mikseri ile bariyer arasına sıkışan motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sürücünün ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Başakşehir'de motosiklet kazasında1 kişi hayatını kaybetti

Motosiklet sürücünün ailesi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Başakşehir'de beton mikseri ile bariyer arasına sıkışan motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sürücünün ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Stadı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki 34 DPU 555 plakalı beton mikseri ile sağ şeritteki bariyerlerin arasına sıkışan 34 BMP 084 plakalı motosiklet, metrelerce yerde sürüklendi. Motosiklet sürücüsü A.A.olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, mikser sürücüsü gözaltına alındı. Ekiplerce yolda güvenlik önlemi alınırken yol bir süre tek şeritte akmaya devam etti. Olay yeri inceleme ekipleri kaza alanında çalışlattı. Haberi duyarak gelen A.A.'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. A.A.'nın cansız bedeni Adli Tıp Morguna götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.