Başakşehir'de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düşerken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Başakşehir'de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Motosikletteki 2 kişi böyle savruldu

İSTANBUL - Başakşehir'de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düşerken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz gece Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde gerçekleşti. Gece vakti cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet caddeye dönmeye çalışan bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklette bulunan 2 kişi savrularak yere düştü. Yaralanan 2 arkadaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde motosiklette bulunan kişilerin havaya savrulduktan sonra yere düştüğü görüldü.