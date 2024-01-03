Başakşehir'de motokurye kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Derya KORKMAZ / İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de motokurye Feridun Kaplaner'in kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 27 Aralık günü Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelmişti. Seyir halindeki kamyon şoförü F.K, kör noktada kalarak kamyonun önüne geçen motokurye Feridun Kaplaner'e çarparak ezdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförünün olay yerine gelen çok sayıda kuryeden korktuğu gerekçesiyle kaza yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi.

Feridun Kaplaner'in kamyon altında kalarak hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.