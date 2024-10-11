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Başakşehir'de Maskeli Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

Başakşehir'de Maskeli Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
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Başakşehir'de 17 yaşındaki bir genç, bıçakla rastgele yürüyen 3 kişiye saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan evine yapılan operasyonla yakalandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Özgür EREN/ Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÖNCE HAZIRLANDI

Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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