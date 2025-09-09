Haberler

Başakşehir'de Mağaza Müdürü 2.5 Milyon Lira Dolandırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de bir alışveriş merkezindeki mağaza müdürünün, mağaza sahibini 2.5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Müdür Ö.A. tutuklandı.

Başakşehir'de bir alışveriş merkezindeki mağazanın sahibini yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen mağaza müdürü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde iş yeri bulunan M.A'nın dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Mağazada, nisandan beri ürün satışlarından elde edilen paranın kasaya girişinin olmadığı, bu işlemleri mağaza müdürü Ö.A'nın (25) yaptığı ve bu işlemlerden elde ettiği paraları kendi hesabına aktararak iş yeri sahibini yaklaşık 2 milyon 500 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Mağazada gözaltına alınan Ö.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.