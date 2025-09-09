Başakşehir'de Mağaza Müdürü 2.5 Milyon Lira Dolandırdı

Başakşehir'de bir alışveriş merkezindeki mağazanın sahibini yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen mağaza müdürü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde iş yeri bulunan M.A'nın dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Mağazada, nisandan beri ürün satışlarından elde edilen paranın kasaya girişinin olmadığı, bu işlemleri mağaza müdürü Ö.A'nın (25) yaptığı ve bu işlemlerden elde ettiği paraları kendi hesabına aktararak iş yeri sahibini yaklaşık 2 milyon 500 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Mağazada gözaltına alınan Ö.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.