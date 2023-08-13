Başakşehir'de Kuyumcu Soygunu Görüntülendi

Başakşehir'de bir kuyumcuya gelen şüpheliler, 1 milyon lira değerindeki altınları çalarak kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, soyguncuların iş yerine nasıl girdiği ve altınları çaldığı görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.