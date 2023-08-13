Başakşehir'de Kuyumcu Soygunu: Dans Eden Hırsızlar 1 Milyon Lira Değerinde Altını Çaldı

Başakşehir'de maskeli ve silahlı şüpheliler, kuyumcunun kepengini kırarak içeri girip 1 milyon lira değerinde altını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden birinin dans ederek kuyumcunun önüne gelmesi dikkat çekti.

Cemil ÖZDEMİR/ BAŞAKŞEHİR'de otomobille kuyumcunun önüne gelen maskeli ve silahlı şüpheliler, kepengi kırıp içeri girdikten sonra yaklaşık 1 milyon lira değerinde altını çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden birinin dans ederek kuyumcunun önüne gelmesi pes dedirtti.

Olay, 10 Ağustos'ta Perşembe günü Başak Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen kuyumcunun önüne saat 05.00 sıralarında otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 şüpheli, yanlarındaki getirdikleri malzemelerle kepengi kırarak içeri girdi. Tezgahlardaki yaklaşık 1 milyon lira değerinde altını çalan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla yansıdı.

DANS EDEREK KUYUMCUNUN ÖNÜNE GELDİ

Görüntülerde, otomobille kuyumcunun önüne gelen maskeli ve silahlı şüphelilerden birinin otomobilden indikten sonra dans ederek kuyumcuya yöneldiği görülüyor. Şüpheliler kuyumcunun kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girip, tezgahta bulunan altınları yanlarındaki çuvallara doldurduktan sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.