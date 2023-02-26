BAŞAKŞEHİR'DE KUMAŞ FABRİKASINDA YANGIN Güncel Haberler BAŞAKŞEHİR'de kumaş fabrikasında kaynak yapıldığı sırada başladığı iddia edilen yangın çıktı. BAŞAKŞEHİR'de kumaş fabrikasında kaynak yapıldığı sırada başladığı iddia edilen yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 16.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Er Sokak'ta bulunan tek katlı kumaş fabrikasında çıktı. Çatıda kaynak yapılırken kıvılcımların kumaşa sıçramasıyla başladığı iddia edilen yangını fark eden çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Başakşehir İtfaiye Güncel Haberler

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