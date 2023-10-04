Başakşehir'de komşularının terastan düşerek ölümüne ilişkin dava beraatle sonuçlandı

Başakşehir'de evlerine gelen komşularının 12. kattaki terastan düşerek ölümüne ilişkin haklarında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan karı kocanın beraatine karar verildi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Emin A. ile Mehtap A. ve avukatları katıldı. Maktul Cengiz Ergül'ün ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün üzerinde hiçbir boğuşma, darp ve kesici aletle yaralama izi bulunmadığını aktardı.

Olay günü maktulün 1,91 promil alkollü olduğu tespitine yer verilen raporda, maktulün üzerinde sanıklara ait kan veya doku örneğine rastlanılmadığı ifade edildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen mütalaada, sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Duruşmada söz alan maktulün babası Mustafa Ergül, "Adalet yerini bulmadı. Çocuğun parmaklarının üzerinde darbe olduğu bellidir. Her ikisinin de cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Mehtap A, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Engin A. ise "Adam 1,91 promil alkolle evime geliyor, eşime saldırıyor. Sonra düşüyor. Ben suçlu oluyorum. Ben onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ben olayı duyduğum anda polise ve ambulansa haber verdim. Beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, her iki sanığın "kasten öldürme" suçunu işlediklerine dair delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçeşehir'de eşi ve oğluyla yaşayan Cengiz Ergül'ün (41), 6 Temmuz 2018'de karşı komşularının 12. kattaki evinin terasından düşerek öldüğü belirtilmişti.

Maktulün dairesinin karşısında eski hakim ve emekli noter Mehmet Engin A. (66) ve karısı Mehtap A'nın (43) ikamet ettiği aktarılan iddianamede, Mehtap A. ile Cengiz Ergül arasında gönül ilişkisi bulunduğu ileri sürülmüştü.

Maktulün intihar etmesi için herhangi bir sebebin bulunmadığı belirtilen iddianamede, balkon korkuluğunun 140 santimetre yükseklikte olması dikkate alındığında Ergül'ün balkondan ayağının kayarak veya yanlışlıkla düşmesinin mümkün olmadığı anlatılmıştı.

Sanık Mehmet Engin A'nın maktul ile eşi birlikteyken ikamete girdiği, maktulün şüphelilerin zorlayıcı bir eylemi veya tehdidi sonucu düştüğünün değerlendirildiği iddia edilmişti.

İddianamede, iki sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.