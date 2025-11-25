Haberler

Başakşehir'de Klima Hırsızlığı: 4 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de bir iş yerinden klima ve parçalarının çalınmasına ilişkin yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalanan görüntüleri olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Başakşehir'de iş yerinden klima ve parçalarının çalınmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gelen bazı şüpheliler, kepenkleri açarak çok sayıda yeni klima, klima motoru ve parçalarını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerden birinin H.K. olduğunu belirledi.

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bir adreste çalınan klima ve parçalarının satışa konulduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda H.K. ve adreste bulunan şüpheliler N.T. (43), E.C. (32) ile E.C.'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin kepengi açarak klima ve diğer malzemeleri araca taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.