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Başakşehir'de Kedinin Öldürülmesi Protesto Edildi

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Başakşehir'deki bir sitede yaşayanlar, Eros adlı kedinin öldürülmesi olayını protesto etti. Saldırganın serbest kalmasına tepki gösteren grup, adalet talebinde bulundu.

Başakşehir'de "Eros" adlı kedinin öldürüldüğü sitenin sakinleri, saldırganın tutuklanması talebiyle eylem yaptı.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki sitenin sakinleri, 1 Ocak'ta Eros'u asansörde ayaklarıyla ezerek öldürdüğü tespit edilen İ.K'nin serbest kalmasına tepki gösterdi.

"Eros için adalet" sloganları atan gruptakiler, kedinin sürekli oynadığı bahçedeki alana çiçek bıraktı.

Hayvan Hakları Platformu üyesi ve site sakini Büşra Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle tüm sokak hayvanları ve Eros için adalet istediklerini söyledi.

Öztürk, "Hepimizin amacı, sokak canlarımıza destek olup yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Tüm dünyada artık bu vahşete 'dur' demek istiyoruz. Savcılık itirazı zaten gerçekleştirdi. Platformumuzdan avukat Merve Hanım da gerekli itirazlarda bulundu. Gönüllüler ve site sakinleri olarak süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

Site sakinleri açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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