Başakşehir'de Kazada Hayatını Kaybeden 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Başakşehir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Cebeci Mezarlığı'nda defnedildi.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'da dün m 19.30 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bülbül ve çocukları Muhammed Emin Bülbül ile Sudenaz Bülbül'ün cenazeleri, Sultangazi Veysel Karani Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığına defnedildi.