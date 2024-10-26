Başakşehir'de Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hafif Yaralandı
Başakşehir'de bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Başakşehir'de ciple çarpışan otomobildeki sürücü hafif yaralandı.
İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen Cihan Ünal yönetimindeki 34 DMS 99 plakalı cip, Zekihan Çevik'in kullandığı 34 ZC 0017 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak devrildi.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü Çevik hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Cip sürücüsü Cihan Ünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yan yoldan caddeye giriş yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.