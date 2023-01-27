Başakşehir'de kaza: 4 yaralı Güncel Haberler BAŞAKŞEHİR'de virajı alamayan minibüs şoförü karşı şeride geçerek, taksi ve otomobile çarparak durabildi. BAŞAKŞEHİR'de virajı alamayan minibüs şoförü karşı şeride geçerek, taksi ve otomobile çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan taksi şoförü de dahil 4 kişi yaralandı. İkitelli Yanyol Caddesi'nden Bağcılar istikametine giden Kadri Karaaslan iddiaya göre saat 22.00 sıralarında kullandığı 34 M 3031 plakalı yolcu minibüsünün hakimiyetini kaybetti. Kullandığı minibüsle, yol ortasındaki kaldırımı aşıp karşı şeride geçen Karaaslan, Sabri Güneş'in idaresindeki 34 TFR 35 plakalı taksi ile 16 ARJ 592 plakalı otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada taksi şoförü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Taksi şoförüyle yanındaki 2 yolcu ve minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 3 araçta da büyük hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Güncel Haberler

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