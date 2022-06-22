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Son dakika haberleri... Başakşehir'de kayınpederini öldürüp ağaçlık alana attı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Başakşehir'de kayınpederini öldürüp ağaçlık alana attı

Son dakika gelişmesine göre BAŞAKŞEHİR'de ağaçlık alanda bulunan cesedin Azerbaycan uyruklu Mübariz Nuriyev'e ait olduğu tespit edilirken, Nuriyev'i öldüren kişinin ise damadı H.H.S. olduğu ortaya çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de ağaçlık alanda bulunan cesedin Azerbaycan uyruklu Mübariz Nuriyev'e ait olduğu tespit edilirken, Nuriyev'i öldüren kişinin ise damadı H.H.S. olduğu ortaya çıktı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde dün polisi arayan bir kişi Olimpiyat stadının çevresindeki ormanlık alana bir kişinin sürüklenerek bırakıldığını söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağaçlık alana bırakılan kişinin silahla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, cesedin Azerbaycan uyruklu Mübariz Nuriyev olduğu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Nuriyev'in damadı H.H.S tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. H.H.S evide gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Azerbaycan Başakşehir Güncel Haberler Son Dakika

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