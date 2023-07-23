Başakşehir'de kauçuk ve silikon kaplama yapan iş yerinde yangın çıktı

Başakşehir'de bulunan Ziya Gökalp Mahallesi Esenler Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin çalışması sonucunda yangın söndürüldü.