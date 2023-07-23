Başakşehir'de kauçuk ve silikon kaplama yapan iş yerinde yangın çıktı
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Başakşehir'de bulunan Ziya Gökalp Mahallesi Esenler Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
Başakşehir'de, sanayi sitesinde kauçuk ve silikon kaplama yapan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi Esenler Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel