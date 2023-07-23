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Başakşehir'de Kauçuk ve Silikon Kaplama İş Yerinde Yangın Çıktı

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Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesi içerisinde bulunan kauçuk ve silikon kaplama yapan iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ziya Gökalp Mahallesi, Esenler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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