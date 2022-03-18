BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI - Haberler

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BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAŞAKŞEHİR'de, kar nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp takla attı.

BAŞAKŞEHİR'de, kar nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir Bozcaada Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda 34 DHS 732 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp. Kaldırıma çıkan araç, takla attı. Yan duran aracın sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Takla atan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI

BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI

BAŞAKŞEHİR'DE KARDA KAYAN ARAÇ TAKLA ATTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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