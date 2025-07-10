Başakşehir'de Kamyonet Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin 9 araca çarparak devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin 9 araca çarparak devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde, Yaşar Furkan Demirhan'ın kullandığı 59 ALE 072 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuşta kaymaya başladı. Cadde üzerindeki trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarparak karşı yöne geçen kamyonet, burada kırmızı ışıkta duran 4 araca daha çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonetin içerisinde mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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