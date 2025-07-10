Başakşehir'de Kamyonet Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin 9 araca çarparak devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin 9 araca çarparak devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde, Yaşar Furkan Demirhan'ın kullandığı 59 ALE 072 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuşta kaymaya başladı. Cadde üzerindeki trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarparak karşı yöne geçen kamyonet, burada kırmızı ışıkta duran 4 araca daha çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen kamyonetin içerisinde mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.