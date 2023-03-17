Başakşehir'de kamyonet kasası imalathanesinde yangın

BAŞAKŞEHİR'de iki katlı kamyonet kasası imalathanesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde iki katlı kamyonet kasası imalathanesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. İş yerinde bulunan kamyonet ile hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.