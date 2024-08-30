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Başakşehir'de kamyonet demir korkulukları aşarak bahçeye düştü

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Başakşehir'de virajı alamayıp demir korkulukları aşarak bahçeye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Başakşehir'de virajı alamayıp demir korkulukları aşarak bahçeye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilerleyen S.U. idaresindeki 35 MAP 18 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu demir korkuluklara çarparak, yol kenarındaki istinat duvarından MASKO Mobilya Kenti'nin bahçesine düştü.

Çarpmanın etkisiyle demir korkuluğun bulunduğu duvarın bir kısmı çökerken, sürücü ters dönen kamyonetin içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kamyonette sıkışan S.U'yu kurtardı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, bahçeye düşen kamyoneti bulunduğu yerden kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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