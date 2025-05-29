Başakşehir'de Kamyon Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı
Başakşehir'de hayvan maması yüklü bir kamyon, kontrolünden çıkarak bariyere ve yön tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir'de bariyere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Eski Edirne Asfaltı Habipler Yolu Edirne istikametinde seyreden hayvan maması yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyere, ardından yön tabelası direğine çarptı.
Kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel