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Başakşehir'de kalem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Başakşehir'de kalem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de kalem fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Başakşehir'de kalem fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki iki katlı kalem fabrikasının üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

İtfaiyenin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Şahintepe Mahallesi İstanbul Caddesi Başakşehir Güncel Haberler

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