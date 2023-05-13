BAŞAKŞEHİR'DE İSKELEDEN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'de inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki iskeleden beton zemine düştü. İtfaiye ekiplerinin vinçle çıkardığı yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bağcılar-Güngören Sanayi sitesi içinde meydana geldi. İnşaat işçisi Ömer Kasırga çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki iskeleden beton zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İSKELE YÖNTEMİYLE TAŞINDI

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak sedyeye bağlanan işçi Ömer Kasırga'yı yukarı çıkarılamadı. Bu defa olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri sepetli vinci inşaatın temeline belirli bir mesafeye kadar indirdi. Geri kalan mesafe için de inşaat işçileri iskele yöntemini kullanarak yaralının bulunduğu sedyeyi vincin sepetine taşıdı. İnşaat temelinden yukarı çıkarılan yaralı işçi hemen ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Ömer Kasırga'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın meydana geldiği caddede esnaf olan İdil Gaye, 'Biz ambulansla beraber siteye giriş yaptık, sorduğumda da iskeleden birinin düştüğünü söylediler. Ambulanstakiler çıkartamıyordu yaralıyı o yüzden itfaiye çağırdılar. Kişinin sağlık durumunu sorduğumda da iyi olduğunu söylediler" diye konuştu.