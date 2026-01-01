Başakşehir'de yokuştan kayan TIR'ın çarptığı bina tahliye edildi -2 / Ek bilgi ve ek görüntüyle
Özgür EREN/ Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iş makinesi taşıyan TIR yokuştan kayarak önce iki otomobile ardından binaya çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel