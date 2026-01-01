Haberler

Başakşehir'de yokuştan kayan TIR'ın çarptığı bina tahliye edildi -2 / Ek bilgi ve ek görüntüyle

Başakşehir'de yokuştan kayan TIR'ın çarptığı bina tahliye edildi
Güncelleme:
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yokuştan kayarak iki otomobile ve bir binaya çarpan iş makinesi taşıyan TIR kazası sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve bina tahliye edildi.

Özgür EREN/ Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iş makinesi taşıyan TIR yokuştan kayarak önce iki otomobile ardından binaya çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

